В матче за шесть очков "Порту" обыграл "Бенфику", благодаря голу на 90-й минуте

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В матче за шесть очков "Порту" обыграл "Бенфику", благодаря голу на 90-й минутеВ центральном матче 30-го тура чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" в родных стенах минимально уступила "Порту". Победа позволила "драконам" обойти "орлов" в турнирной таблице, став единоличным лидером за четыре тура до конца чемпионата.

"Бенфика" - "Порту" - 0:1

Гол: Эррера, 90.

"Бенфика": Варела, Алмейда, Жардел, Диаш, Гримальдо, Пицци (Сеферович, 87), Фейса, Живкович, Силва (Сальвио, 66), Хименес, Серви (Самарис, 74).

"Порту": Касильяс, Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Браими, Эррера, Оливейра (Торрес, 74), Отавио (Корона, 80), Марега, Соарес (Абубакар, 83).

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