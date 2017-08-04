В матче за Суперкубок Англии испытают новую систему пенальти

Теги арсенал лондончелси

В матче за Суперкубок Англии испытают новую систему пенальти

В футболе может измениться формат послематчевых пенальти, сообщает The Daily Mail.

В матче за Суперкубок Англии-2017/18 планируется испытание новой системы послематчевых 11-метров, которая называется АВВА.

Первый удар нанесет команда А, а затем команды будут наносить по два удара подряд. 

Система напоминает тай-брейк в теннисе.

Напомним, что матч за Суперкубок "Арсенал" - "Челси" состоится 6 августа. | http://soccernews.ru

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