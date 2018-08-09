В матче за Суперкубок Испании "Барселона" – "Севилья" будет использована система VAR

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В матче за Суперкубок Испании "Барселона" – "Севилья" будет использована система VAR

Система видеопомощи арбитрам VAR будет использована в матче за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Севильей".

Матч пройдет 12 августа в марокканском Танжере.

Скорее всего, система VAR будет также использована и в матчах чемпионата Испании в новом сезоне.

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