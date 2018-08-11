В матче за Суперкубок Испании не будет лимита на легионеров

Королевская федерация футбола Испании озвучила новую информацию по регламенту Суперкубка страны.

Как сообщает Sport.es, заявки команд не будут ограничиваться лимитом на легионеров.

Напомним, что в матче за Суперкубок Испании сыграют "Барселона" и "Севилья". Поединок состоится 12 августа в Марокко.

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