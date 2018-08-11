В матче за Суперкубок Испании не будет лимита на легионеров
Королевская федерация футбола Испании озвучила новую информацию по регламенту Суперкубка страны.
Как сообщает Sport.es, заявки команд не будут ограничиваться лимитом на легионеров.
Напомним, что в матче за Суперкубок Испании сыграют "Барселона" и "Севилья". Поединок состоится 12 августа в Марокко.
Не пропустите: Месси близок к историческому рекорду. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" может пожертвовать семью игроками ради подписания звездного хавбека
-
"Барселона" держит в поле зрения ситуацию с четырьмя полузащитниками
-
"Оренбург" - "Локомотив" - 1:0 (обзор)
-
"Локомотив" не смог забить в четвертом матче подряд нового сезона
-
В понедельник "Милан" должен закрыть сделку по очередному своему новичку
-
1
Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"
-
Лопетеги высказался о будущей конкуренции Наваса и Куртуа
-
Икарди определился со своим будущим
-
Скаут ЦСКА прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Ювентуса"
-
2
Текущим летом Облак отклонил возможность стать самым дорогим вратарем в истории футбола
-
"Барселона" получила 80-миллионное предложение по Ракитичу
-
Кафельников иронически прокомментировал признание Жиго лучшим игроком в трех матчах "Спартака" подряд
-
Официально: ПСЖ подпишет немецкого защитника
-
Роналдо госпитализирован в Испании
-
Дракслер может вернуться в Бундеслигу
-
В "Реале" остались недовольны заявлением Роналду
-
Рейнгольд: "Семак сошел с ума?"
-
1
"Барселона" интересуется хавбеками двух европейских топ-клубов
-
ПСЖ близок к подписанию защитника "Шальке"
-
Симеоне заинтересован в подписании форварда "Интера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20