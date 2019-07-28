В матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"

Теги динамо киевшахтер донецк

В матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины.

В составе победителей голы забили Алан Патрик и Денис Гармаш.

Таким образом, у "Динамо" и "Шахтера" по 8 трофеев.

Динамо (Киев) - Шахтер (Донецк) - 2:1 (0:1)

Голы: Алан Патрик, 45+3 - 0:1, Бурда, 80 - 1:1, Гармаш, 83 - 1:1.

Видеообзор матча:

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