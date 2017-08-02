В матче за третье место Audi Cup "Наполи" обыграл "Баварию"

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В матче за третье место Audi Cup "Наполи" обыграл "Баварию"В матче за третье место Audi Cup итальянский "Наполи" обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:0.

"Наполи" - "Бавария" - 2:0

Голы: Кулибали, 14 - 1:0, Джаккерини, 55 - 2:0.

"Наполи": Сепе (Кабрал, 46), Маджио (Жоржиньо, 61), Максимович (Кирикеш, 61), Кулибали, Гулям (Руй, 46), Зьелински (Милик, 78), Диавара (Аллан, 61), Гамшик (Рог, 46), Кальехон (Хюсай, 61), Мертенс (Паволетти, 78), Инсинье (Джаккерини, 46).

"Бавария": Фрюхтль, Киммих, Зюле (Авоуджа, 78), Мэй, Фридль, Руды (Файн, 77), Видаль (Толиссо, 64), Коман (Рибери, 64), Санчес, Тиллман, Винтцхеймер (Црнички, 64).

Напомним, в финале кубка сыграют "Ливерпуль" и "Атлетико". | soccernews.ru

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