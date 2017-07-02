В матче за третье место на Кубке Конфедераций защитник "Зенита" отметился автоголом

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В матче за третье место на Кубке Конфедераций защитник "Зенита" отметился автоголомВ матче за третье место на Кубке Конфедераций между сборными Португалии и Мексики защитник питерского "Зенита" Луиш Нету отметился автоголом.

На 54-й минуте поединка 29-летний бек после прострела срезал мяч в собственные ворота. Вот как это случилось.

Отметим, что на 16-й минуте игры Андре Силва не реализовал пенальти.

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