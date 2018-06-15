В Мексике придумали необычный способ заставить женщин любить футбол. Одна из местных компаний выпустила женские трусики, вибрирующие во время просмотра футбольных матчей.

Примечательно, что вибрация реагирует на события на поле, особенно на голы. Предмет нижнего белья уже поступил в продажу. Его цена составляет 999 долларов.

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