В Мексике судья дал свисток об окончании матча до удара в пустые ворота

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В Мексике судья дал свисток об окончании матча до удара в пустые ворота
В матче 15-го тура чемпионата Мексики "Толука" уступила "Монарксу" со счетом 0:1.

Главный арбитр добавил 11 минут ко времени второго тайма и на 101-й минуте в ворота "Монаркса" был назначен пенальти.

Видео: Странное решение арбитра.

 

11-метровый пробивал защитник "Толуки" Пабло Баррьентос, но не сумел пробить вратаря. Аргентинец добил мяч в ворота, но за мгновение до этого рефери дал свисток об окончании матча.

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