В Мексике судья дал свисток об окончании матча до удара в пустые ворота



В матче 15-го тура чемпионата Мексики "Толука" уступила "Монарксу" со счетом 0:1.

Главный арбитр добавил 11 минут ко времени второго тайма и на 101-й минуте в ворота "Монаркса" был назначен пенальти.

Видео: Странное решение арбитра.

Тем временем в Мексике судья свистнул на перерыв за полсекунды до того, как мяч добили в ворота после пенальти.



ЧТООООООО pic.twitter.com/rY1RO5xMt3 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 31 октября 2017 г.

11-метровый пробивал защитник "Толуки" Пабло Баррьентос, но не сумел пробить вратаря. Аргентинец добил мяч в ворота, но за мгновение до этого рефери дал свисток об окончании матча.