В Мексике тюремный матч закончился гибелью 16 человек

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В Мексике тюремный матч закончился гибелью 16 человек

В мексиканском городе Сьенегилья тюремный матч между представителями двух воинствующих картелей завершился трагедией.

Спустя полчаса после стартового свистка в штрафной площади одной из команд произошёл спорный эпизод. Выяснять, был ли пенальти, соперники решили с помощью оружия. В дело пошли пистолеты, ножи и камни.

Итогом кровавой бойни стали 16 трупов. Успокоить ситуацию полиция и нацгвардия сумели только через два с половиной часа. 

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