В Мексике украли трофей Лиги Европы
В Мексике злоумышленники украли трофей Лиги Европы, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, кубок был похищен из автомобиля в городе Леон-де-лос-Альдама.
Впрочем, правоохранительные органы сработали максимально оперативно и сумели найти трофей в кратчайшие сроки.
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