В Мексике украли трофей Лиги Европы

В Мексике злоумышленники украли трофей Лиги Европы, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, кубок был похищен из автомобиля в городе Леон-де-лос-Альдама.

Впрочем, правоохранительные органы сработали максимально оперативно и сумели найти трофей в кратчайшие сроки.

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