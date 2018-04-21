В Мексике украли трофей Лиги Европы

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В Мексике украли трофей Лиги Европы

В Мексике злоумышленники украли трофей Лиги Европы, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, кубок был похищен из автомобиля в городе Леон-де-лос-Альдама.

Впрочем, правоохранительные органы сработали максимально оперативно и сумели найти трофей в кратчайшие сроки.

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вап

Че он там делал?

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