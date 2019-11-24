В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

В матче высшего дивизиона Мексики был забит невероятный гол голкипером команды.

Встреча проходила между командами "Гвадалахара" и "Веракрус" (3:1). Вратарь хозяев Хосе Антонио Родригес забил гол ударом из собственной штрафной.

Комментатор матча заявил, что этот гол стал "историческим".

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