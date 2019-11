В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

В матче высшего дивизиона Мексики был забит невероятный гол голкипером команды.

Встреча проходила между командами "Гвадалахара" и "Веракрус" (3:1). Вратарь хозяев Хосе Антонио Родригес забил гол ударом из собственной штрафной.

Here is Toño Rodriguez’s goal in case you missed it. #Chivas #LigaMXeng https://t.co/6Syz8Hzddv