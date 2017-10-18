В меньшинстве и без проблем: удаление Пике не помешало "Барселоне" обыграть "Олимпиакос"
Испанскую "Барселону" в рамках двух ближайших туров группового этапа Лиги Чемпионов ожидало противостояние с греческим "Олимпиакосом". Ранее эти команды никогда не встречались друг с другом, однако кое-кто из стана каталонцев не понаслышке был знаком с греческим футболом: рулевой "Барселоны" Эрнесто Вальверде трижды выигрывал золотые медали чемпионата с "Олимпиакосом". Фаворит матча был очевиден: букмекеры отдавали предпочтение хозяевам, текущая форма которых практически не оставляла грекам шансов на удачный исход.
С самых первых минут каталонцы завладели мячом, практически прижав соперника к чужим воротам. Однако за первые 10 минут хозяева лишь однажды серьезно потревожили греков: после подачи с угла поля Суарес скинул мяч на дальнюю штангу, где Умтити в падении с нескольких метров не попал в створ. Ближе к середине тайма давление "Барселоны" принесло свои плоды: Деулофеу с правого фланга выполнял прострел в центр на Месси, но первым на мяче оказался Николау, который срезал сферу в свои ворота – 1:0.
Уже в следующей атаке мог Деулофеу увеличивать преимущество в счете, но его удар с острого угла парировал Прото. На 25-й минуте Иньеста великолепно забросил в штрафную на подключившегося Паулиньо, однако удар бразильца приняла на себя перекладина. За 10 минут до перерыва Месси отобрал мяч перед чужой штрафной, после чего вывел на свидание с голкипером Суареса, с ударом которого Прото справился.
А перед самым перерывом один эпизод нарушил скучное доминирование "Барселоны": после удара Деулофеу на добивание сыграл Пике, мяч оказался в сетке, однако забит он был с нарушением правил – испанец подыграл себе рукой. Судья гол отменил, а Жерар был наказан красной карточкой, таким образом, каталонцы остались в меньшинстве.
Во втором тайме "Олимпиакос" стал смотреться по-другому: команда постепенно выровняла игру и ушла от исключительно оборонительных действий. Однако на 61-й минуте индивидуальное мастерство Месси позволило создать каталонцам комфортное преимущество. Сначала аргентинец заработал штрафной вблизи чужих ворот, получив по ногам от Николау, а затем сам пострадавший и реализовал момент, отлично пробив над стенкой – 2:0.
Через 3 минуты счет стал разгромным: снова Месси получил мяч справа в штрафной, ушел от защитника к лицевой и прострелил в центр, Паулиньо и Иньеста покатились мимо мяча, а набежавший Динь отправил сферу точно в дальний угол – 3:0. Потеряли уверенность греки, и вновь они начали прижиматься всем составом к своим воротам, забыв о том, что играют в большинстве.
За 5 минут до конца основного времени Месси был близок к дублю: обыгрался он с Суаресом перед чужой штрафной, после чего выстрелил с острого угла – выше ворот. А на последней минуте "Олимпиакос" неожиданно забил: после подачи с углового в исполнении Фортуниса, защитник гостей Николау исправился за автогол в начале матча, отправив мяч головой в правый от Тер Штегена угол - 3:1. Заслуженная победа каталонцев, несмотря на глупое удаление Пике в концовке первого тайма.
"Барселона" – "Олимпиакос" – 3:1
Голы: Николау, 18, автогол – 1:0, Месси, 61 – 2:0, Динь, 64 – 3:0, Николау, 90 - 3:1.
Удаление: Пике, 41.
"Барселона": Тер Штеген, Умтити, Пике, Динь, Паулиньо, Серхи Роберто, Иньеста (Ракитич, 67), Бускетс (Гомеш, 81), Деулофеу (Маскерано, 46), Месси, Суарес.
"Олимпиакос": Прото, Николау, Ботиа, Эльабделлауи, Кутрис, Оджиджа-Офоэ (Фортунис, 72), Ромао, Карсела-Гонсалес (Пардо, 65), Жийе (Джурджевич, 55), Андруцос, Здьелар.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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