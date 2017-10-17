В меньшинстве "Шахтер" побеждает "Фейеноорд" в гостевом матче
В рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в Роттердаме встречались местный "Фейеноорд" и донецкий "Шахтер". Для хозяев поля этот матч имел огромное значение. В случае поражение чемпион Нидерландов фактически терял шансы побороться за выход из группы, да и ничья мало что давала команде Джованни ван Бронкхорста. Но и "горнякам", ставящим задачу занять одно из первых двух мест в квартете, нельзя было терять очки.
Хозяева начали матч очень мощно. Уже на первых минутах "Фейеноорд" мог открывать счет. Сначала после подачи Бергёйса и ошибки Ракицкого, Боэтьюс пробивал с семи метров, но не попал в створ. А в следующей атаке Йоргенсен получил мяч в центре штрафной, сместился чуть левее и из-под Ордеца пробил с левой в ближний угол – Пятов застыл на месте и взглядом провожал мяч, пролетевший рядом со стойкой.
На удивление, "Шахтер" не извлек урока из такого мощного старта в исполнении соперника и на 8-й минуте пропустил. Позволили опорники донетчан Вилене подработать мяч перед штрафной и пробить с левой. Удар получился пушечным, мяч хоть и летел прямо по центру ворот, но Пятов стал заваливаться в сторону перед ударом и из-за этого отбил мяч прямо перед собой. Бергёйс оказался первым на добивании и головой послал мяч в сетку – 1:0.
Пропущенный гол привел гостей в чувства. К середине тайма команда Паулу Фонсеки принялась играть в свойственный для себя футбол, с контролем мяча и разрезающими передачами на выход к воротам. Одна из таких на все сто сработала на 24-й минуте. Фред отдал великолепную передачу низом между двумя центральными защитниками соперника, Бернард вышел один на один, ушел в сторону от вратаря и точно пробил низом по абсолютно пустым воротам – 1:1.
Теперь командам нужно было начинать все сначала, но рисковать никто не хотел. Соперники спокойно доиграли первый тайм, практически не угрожая воротам друг друга. Пожалуй, лишь у "Шахтера" был полумомент, из которого можно было выжать гол. Однако пробивая из пределов штрафной по воротам без вратаря, Тайсон угодил в защитника.
В дебюте второго тайма хозяева снова попытались оказать давление. В одном из эпизодов Пятову даже пришлось выйти за пределы штрафной, чтобы не позволить Амрабату реализовать выход один на один. И тут, весьма вовремя, подоспела классно разыгранная комбинация "горняков". Марлос получил мяч на правом углу штрафной, продвинулся вперед, дождался подключение Бутко и вывел защитника на навес. Тот настиг мяч у лицевой и зряче набросил его на голову Бернарду, который ударом с угла вратарской без сопротивления пробил убийственно точно – 1:2.
Теперь уже "Шахтер" мог сосредоточиться на контроле мяча, тем более что игра у "Фейеноорда" расклеилась. Джованни ван Бронкхорста в срочном порядке произвел замены. Хозяевам нужно было что-то менять в своей игре. Но тут неожиданно гости нарвались на удивление. Ракицкий не внимательно сыграл, когда прихватил Тоорнстра руками на фланге. В итоге испанский арбитр не стал церемониться и показал Ярославу второе предупреждение в матче, оставив команду Паулу Фонсеки в меньшинстве. Этот факт говорил о том, что "горняков" ждут трудные 15 минут встречи.
Конечно, "Фейеноорд" большими силами пошел вперед. Стандарты хозяев несли большую опасность. Гости не стеснялись играть на отбой, а их соперник никак не мог организовать атаку с логичным завершением. По такой сумбурной игре "Шахтер" дважды мог досрочно определить победителя матча. В одной из контратак Марлос убежал к воротам, но со своей любимой левой пробил над перекладиной. А чуть позже Тайсон сделал все, чтобы Коваленко подставил ногу и отправил мяч в сетку, но Виктор по мячу не сыграл.
А в компенсированное время уже пришло спасение от Пятова. После розыгрыша углового Крамер с помощью локтя выиграл верховое единоборство у Бутко, и пробил головой по воротам с трех метров. Голкипер "Шахтера" вовремя завалился на газон и отбил мяч. А вскоре прозвучал финальный свисток.
Команда Паулу Фонсеки добывают важнейшую победу, практически лишая "Фейеноорда" шансов на продолжение борьбы. А заодно донетчане и прервали неприятную традицию, впервые победив клуб из Нидерландов.
"Фейеноорд" – "Шахтер" – 1:2
Голы: Бергёйс, 7 – 1:0. Бернард, 24 – 1:1. Бернард, 54 – 1:2.
"Фейеноорд": Джонс, Ниукоп (Тоорнстра, 61), Сен Жюст, ван Бэк (Крамер, 77), Хапс, Эль-Ахмади, Амрабат, Вилена, Боэтьюс, Бергёйс, Йоргенсен (Ларссон, 67).
"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард (Коваленко, 70), Марлос (Зубков, 90+2), Феррейра (Хочолава, 77).
Удаление: Ракицкий, 75.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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