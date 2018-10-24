В метро Рима кроме россиян пострадали четверо украинцев

В результате инцидента на станции римского метро в больницу были доставлены четверо украинцев.

По данным источника, всем им была предложена помощь со стороны российского посольства в Италии.

Напомним, перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов "Рома" – ЦСКА​ на станции римского метро "Репубблика" сломался эскалатор. Пострадали около 20 человек.

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