В МИД РФ оценили работу Карпина в сборной России
Фото: твиттер "Смоленская газета"/Автор неизвестен
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поделился мнением о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.
"Я читал интервью большое с Дмитрием Аленичевым, мой хороший товарищ, спартаковская легенда российского футбола. Он четко высказал мнение, что у Карпина все должно получиться. Я очень на это надеюсь. Я его очень поддерживаю. Судя по тому, как игроки реагируют на происходящее, он все делает правильно", — приводит слова Лаврова ТАСС.
Напомним, что 52-летний Карпин возглавил сборную России в июле после отставки Станислава Черчесова. Под руководством нового тренера россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а затем обыграли Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
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