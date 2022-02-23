В МИД России ответили на призывы Британии перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга

Фото: инстаграм Лиги чемпионов\Автор неизвестен

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова ответила на призывы Британского МИД перенести финал Лиги чемпионов-2022 из Санкт-Петербурга на фоне признания Владимиром Путиным независимости ЛНР и ДНР.

"Англия столько людей убила в 21 веке, в частности в Ираке, но Олимпиаду в Лондоне не отменили. Поэтому не Джонсону заниматься подобными клеветническими вбросами", - приводит слова Захаровой "Спорт-Экспресс".

Напомним, что финал Лиги чемпионов нынешнего сезона должен пройти на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге и назначен на 28 мая.

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