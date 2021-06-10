В МИД России прокомментировали решение УЕФА по форме сборной Украины

Теги украина

В МИД России прокомментировали решение УЕФА по форме сборной Украины

Фото фейсбук Андрея Павелко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на то, что сборную Украины обязали убрать с футболки на новой форме слоган "Героям слава".

"Спорт - не поле боя, а поле состязаний. Не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину", - написала Захарова в своём телеграм-канале.

В УЕФА посчитали, что слоган "Героям слава" в сочетании с фразой "Слава Украине" несёт явный политический смысл.

Украина сыграет на Евро в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. 

Не пропустите: Путин высказался о новой форме сборной Украины. | http://soccernews.ru
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