В "Милане" дали оценку работе Гаттузо

Теги милан

В "Милане" дали оценку работе ГаттузоГенеральный директор "Милана" Марко Фассоне считает, что главный тренер Дженнаро Гаттузо отлично справляется со своей работой.

"Гаттузо отлично справляется со своей работой. Ему нужно дать время, потому что он возглавил команду в ноябре. Прошло всего два месяца, но он работает хорошо, и мы на правильном пути.

Его ценят и уважают, он хорошо работает, и в команде отлично атмосфера. Мы с оптимизмом смотрим в будущее", - сказал он.

В данный момент "Милан" занимает седьмое место турнирной таблицы чемпионата Италии. 

Читайте: Гаттузо признал судейскую ошибку в пользу "Милана" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 22 57
2 Ювентус 22 56
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 22 44
5 Рома 22 41
6 Сампдория 22 37
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Удинезе 22 32
10 Торино 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 22 19
18 СПАЛ 22 17
19 Хеллас Верона 22 16
20 Беневенто 22 7
Полная таблица

топ-5 тегов