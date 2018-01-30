В "Милане" дали оценку работе Гаттузо

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне считает, что главный тренер Дженнаро Гаттузо отлично справляется со своей работой.

"Гаттузо отлично справляется со своей работой. Ему нужно дать время, потому что он возглавил команду в ноябре. Прошло всего два месяца, но он работает хорошо, и мы на правильном пути.

Его ценят и уважают, он хорошо работает, и в команде отлично атмосфера. Мы с оптимизмом смотрим в будущее", - сказал он.

В данный момент "Милан" занимает седьмое место турнирной таблицы чемпионата Италии.

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