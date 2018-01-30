В "Милане" дали оценку работе Гаттузо
Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне считает, что главный тренер Дженнаро Гаттузо отлично справляется со своей работой.
"Гаттузо отлично справляется со своей работой. Ему нужно дать время, потому что он возглавил команду в ноябре. Прошло всего два месяца, но он работает хорошо, и мы на правильном пути.
Его ценят и уважают, он хорошо работает, и в команде отлично атмосфера. Мы с оптимизмом смотрим в будущее", - сказал он.
В данный момент "Милан" занимает седьмое место турнирной таблицы чемпионата Италии.
Читайте: Гаттузо признал судейскую ошибку в пользу "Милана" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Обамеянг стал игроком "Арсенала"
-
Дубль два: "Милан" снова принимает "Лацио" на "Сан-Сиро"
-
Новые трансферы и старые цели: "Манчестер Сити" против "Вест Бромвича"
-
"Уэмбли" в ожидании праздника: "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед"
-
Полуфиналы стартуют на "Бутарке": "Леганес" сразится дома против "Севильи"
Лента новостей
-
"Севилья" подписала нападающего "Эвертона"
-
"Спартак" интересуется Бельхандой
-
"Антальяспор" избавился от Насри
-
"Зенит" не отпустил Паредеса в ПСЖ
-
"Арсенал" взял в аренду защитника "Зенита"
-
Жиру близок к переходу в "Челси"
-
"Интер" теряет Икарди
-
Смоловым интересуется еще один клуб АПЛ
-
Мехмеди стал игроком "Вольфсбурга"
-
ВВС: "Арсенал" продлил соглашение с Озилом
-
Смолов отклонил предложение из АПЛ
-
"Галатасарай" интересуется защитником "Интера"
-
Цорк пожелал Обамеянгу успехов в "Арсенале"
-
Моуринью определился с трансферными приоритетами на лето
-
Селюк прокомментировал слухи об интересе "Реала" к Паредесу
-
Неймар и "Барселона" предъявили финансовые требования друг к другу
-
Спортдир дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Обамеянга
-
Анчелотти прокомментировал предстоящие игры "Реала" и ПСЖ
-
Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"
-
Официально: Обамеянг стал игроком "Арсенала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|22
|57
|2
|Ювентус
|22
|56
|3
|Лацио
|22
|46
|4
|Интер Милан
|22
|44
|5
|Рома
|22
|41
|6
|Сампдория
|22
|37
|7
|Милан
|22
|34
|8
|Аталанта
|22
|33
|9
|Удинезе
|22
|32
|10
|Торино
|22
|32
|11
|Фиорентина
|22
|28
|12
|Болонья
|22
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|22
|21
|16
|Кальяри
|22
|21
|17
|Кротоне
|22
|19
|18
|СПАЛ
|22
|17
|19
|Хеллас Верона
|22
|16
|20
|Беневенто
|22
|7