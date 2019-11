В "Милане" недовольны отношением некоторых игроков к делу, передает Corriere dello Sport.

Речь идет о нападающем Анте Ребиче и полузащитнике Франке Кессье.

По мнению тренерского штаба, игроки уделяют мало внимания к подготовке к матчам. Перед игрой с "Наполи" в Серии А футболисты сидели в раздевалке, глядя в телефон. Также со смартфоном в руках был замечен полузащитник Лукас Билья.

