В "Милане" новый случай заражения коронавирусом
Защитник "Милана" Маттео Габбиа сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
Болезнь у 20-летнего футболиста обнаружили в расположении молодёжной сборной Италии.
Среди игроков "россонери" это третий случай заражения за последнее время после Лео Дуарте и Златана Ибрагимовича.
17 октября "Милан" должен встретиться с "Интером", но, учитывая эпидемиологическую ситуацию в обеих командах, проведение дерби находится под вопросом.
Не пропустите: Ибрагимович снова сдал положительный тест на коронавирус. | http://soccernews.ru
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|Парма
|26
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
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|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
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|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
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|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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