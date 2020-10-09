В "Милане" новый случай заражения коронавирусом

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В "Милане" новый случай заражения коронавирусом

Защитник "Милана" Маттео Габбиа сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Болезнь у 20-летнего футболиста обнаружили в расположении молодёжной сборной Италии.

Среди игроков "россонери" это третий случай заражения за последнее время после Лео Дуарте и Златана Ибрагимовича.

17 октября "Милан" должен встретиться с "Интером", но, учитывая эпидемиологическую ситуацию в обеих командах, проведение дерби находится под вопросом.

Не пропустите: Ибрагимович снова сдал положительный тест на коронавирус. | http://soccernews.ru
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