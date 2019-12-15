В "Милане" оценили возможный трансфер Ибрагимовича
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини рассказал о переговорах по трансферу шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
"Ибрагимович является одним из вариантов для нас. Мы продолжает переговоры со Златаном, но у нас есть и другие кандидаты. Чем больше ты не играешь, тем сложнее потом. Ибрагимович не выходил на поле с 28 октября, поэтому с его трансфером все не так просто", - приводит слова Мальдини Sky Sport Italia.
Напомним, что контракт 38-летнего Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает 31 декабря 2019 года. Таким образом, 1 января 2020 года он может перейти в другой клуб в статусе свободного агента. Интерес к форварду проявляют "Наполи", "Болонья", "Монца" и "Эвертон".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Удинезе
|15
|15
|16
|Лечче
|16
|15
|17
|Сампдория
|16
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|15
|9