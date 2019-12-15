В "Милане" оценили возможный трансфер Ибрагимовича

Теги миланзлатан ибрагимовичлос-анджелес гэлаксипаоло мальдинитрансферы

В "Милане" оценили возможный трансфер Ибрагимовича
Технический директор "Милана" Паоло Мальдини рассказал о переговорах по трансферу шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

"Ибрагимович является одним из вариантов для нас. Мы продолжает переговоры со Златаном, но у нас есть и другие кандидаты. Чем больше ты не играешь, тем сложнее потом. Ибрагимович не выходил на поле с 28 октября, поэтому с его трансфером все не так просто", - приводит слова Мальдини Sky Sport Italia.

Напомним, что контракт 38-летнего Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает 31 декабря 2019 года. Таким образом, 1 января 2020 года он может перейти в другой клуб в статусе свободного агента. Интерес к форварду проявляют "Наполи", "Болонья", "Монца" и "Эвертон".

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