В "Милане" определились с будущим Гаттузо

Теги миландженнаро гаттузо

В "Милане" определились с будущим ГаттузоРуководство "Милана" обсудило детали нового контракта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

По информации Sky Italia, о продлении договора со специалистом будет объявлено до конца дня.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре прошлого года.

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