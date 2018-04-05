В "Милане" определились с будущим Гаттузо

Руководство "Милана" обсудило детали нового контракта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

По информации Sky Italia, о продлении договора со специалистом будет объявлено до конца дня.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре прошлого года.

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