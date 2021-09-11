В "Милане" отрицают интерес к Азмуну

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В "Милане" отрицают интерес к Азмуну

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара не подтвердил желание клуба усилить состав нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном.

"Азмун - качественный футболист. Но это не более чем слухи. Трансферное окно уже закрылось, а забегать вперёд бессмысленно", - сказал Массара.
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