В "Милане" отрицают интерес к Азмуну

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара не подтвердил желание клуба усилить состав нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном.

"Азмун - качественный футболист. Но это не более чем слухи. Трансферное окно уже закрылось, а забегать вперёд бессмысленно", - сказал Массара.