В "Милане" приняли решение по судьбе Тонали

Фото: твиттер Ribalta Rossonera/Автор неизвестен

"Милан" собирается выкупить трансфер полузащитника Сандро Тонали, который принадлежит "Брешии", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, трансфер футболиста обойдется миланскому клубу в 15 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов.

В нынешнем сезоне 20-летний Тонали провел за "Милан" 33 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал не одной результативной передачи.

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