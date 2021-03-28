В "Милане" приняли решение по судьбе Тонали
Фото: твиттер Ribalta Rossonera/Автор неизвестен
"Милан" собирается выкупить трансфер полузащитника Сандро Тонали, который принадлежит "Брешии", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, трансфер футболиста обойдется миланскому клубу в 15 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов.
В нынешнем сезоне 20-летний Тонали провел за "Милан" 33 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал не одной результативной передачи.
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|26
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|Рома
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|Парма
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|Болонья
|26
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|Сампдория
|26
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|Лечче
|27
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