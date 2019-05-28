В "Милане" приняли решение уволить Гаттузо

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В "Милане" приняли решение уволить Гаттузо
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в ближайшие дни будет уволен, сообщает сайт журналист Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, такое решение было принято на встрече Гаттузо с генеральным директором клуба Иваном Газидисом. Также "Милан" расстанется со спортивным директором Леонардо.

В нынешнем сезоне "Милан" под руководством Гаттузо финишировал на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел пробиться в Лигу Чемпионов-2019/20.

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