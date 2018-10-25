В "Милане" приняли важное решение по Кессье

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В "Милане" приняли важное решение по Кессье

Агента ивуарийского полузащитника "Милана" Франк Кессье заявил, что его клиент не покинет клуб.

"Франк играет за "Милан" только второй сезон. Он хочет набираться опыта и прогрессировать именно здесь. Кессье является неприкасаемым для руководства клуба. 

Безусловно, в современном футболе бывает все, чему свидетельство трансферы Роналду, Бонуччи и Игуаина, но в данный момент у нас нет никаких вариантов для ухода в другой клуб", - приводит слова Кессье Football Italia.

В этом сезоне 21-летний Кессье провел за "Милан" 9 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: "Милан" рискует лишиться призовых за участие в Лиге Европы. | http://soccernews.ru

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