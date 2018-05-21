В "Милане" рассказали о ходе переговоров по трансферу Феллаини

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли подтвердил информацию о том, что его клуб намерен провести переговоры с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Маруаном Феллаини.

Функционер признал, что пока рано говорить о завершении сделки.

"Феллаини может стать для нас очень важным игроком. Мы знаем, что он не будет продлевать контракт с "МЮ". Но все же мы пока далеки от сделки", - сказал представитель "Милана".

В этом сезоне 30-летний Феллаини провел за "Манчестер Юнайтед" 23 матча во всех турнирах и забил пять голов.

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