В "Милане" рассказали о ходе переговоров по трансферу Феллаини

Теги манчестер юнайтедмаруан феллаинимилан

В "Милане" рассказали о ходе переговоров по трансферу ФеллаиниСпортивный директор "Милана"  Массимилиано Мирабелли подтвердил информацию о том, что его клуб намерен провести переговоры с полузащитником "Манчестер Юнайтед"  Маруаном Феллаини.

Функционер признал, что пока рано говорить о завершении сделки.

"Феллаини может стать для нас очень важным игроком. Мы знаем, что он не будет продлевать контракт с "МЮ". Но все же мы пока далеки от сделки", - сказал представитель "Милана".

В этом сезоне 30-летний Феллаини провел за "Манчестер Юнайтед" 23 матча во всех турнирах и забил пять голов.

Не пропустите: Феллаини имеет три варианта продолжения карьеры. | http://soccernews.ru

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