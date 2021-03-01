В "Милане" считают, что "Челси" просит слишком много за Томори

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал возможный выкуп защитника Фикайо Томори, арендованного у "Челси". Напомним, в арендном соглашении прописана опция, по которой футболист может перейти в итальянский клуб за 28 млн евро.

"Томори – талантливый игрок, но цена слишком высока. "Милан" будет принимать решение по нему в конце сезона. Мы все обсудим с руководством "Челси".

Томори стал для нас усилением. У обладает прекрасными характеристиками. Нам нравятся его скорость и интенсивность работы", – заявил Мальдини в эфире Sky Sport Italia.