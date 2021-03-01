В "Милане" считают, что "Челси" просит слишком много за Томори

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В "Милане" считают, что "Челси" просит слишком много за ТомориТехнический директор "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал возможный выкуп защитника Фикайо Томори, арендованного у "Челси". Напомним, в арендном соглашении прописана опция, по которой футболист может перейти в итальянский клуб за 28 млн евро.

"Томори – талантливый игрок, но цена слишком высока. "Милан"  будет принимать решение по нему в конце сезона. Мы все обсудим с руководством "Челси".

Томори стал для нас усилением. У обладает прекрасными характеристиками. Нам нравятся его скорость и интенсивность работы", – заявил Мальдини в эфире Sky Sport Italia.

В текущем сезоне Томори сыграл за "Милан" 4 матча в Серии А.

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