В "Милане" сообщили о состоянии Ибрагимовича перед матчем с "Ювентусом"

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В "Милане" сообщили о состоянии Ибрагимовича перед матчем с "Ювентусом"

Пресс-служба "Милана" опубликовала заявление о состоянии травмированных игроков перед матчем 16-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом".

По индивидуальной программе продолжают заниматься нападающий Златан Ибрагимович, полузащитники Алексис Салемакерс и Исмаэль Беннасер, а также защитник Маттео Габбия. Все они, скорее всего, не помогут команде в поединке с "Ювентусом". Кроме того, поединок пропустит дисквалифицированный хавбек Сандро Тонали.

Матч "Милан" — "Ювентус" состоится 6 января.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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