В "Милане" высказались о будущем Ибрагимовича

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В "Милане" высказались о будущем Ибрагимовича

Генеральный директор "Милана" Иван Газидис рассказал, что клуб пока не начинал переговоров со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, контракт которого истекает летом 2021 года.

"Пока что мы еще не говорили о продлении контракта. Это будет решение не только "Милана", но и Златана. Он необычно мотивирован. Мы хотели подписать Златана еще в январе 2019 года, но тогда он решил остаться в "Лос-Анджелес Гэлакси". 

Секрет нашей команды в коллективе. Когда Ибрагимович не может играть, то остальные игроки бьются друг за друга", - приводит слова Газидиса Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Ибрагимович рассказал о своем отношении к "Золотому мячу". | http://soccernews.ru
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