В "Милане" высказались об интересе к Миранчуку
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара высказался о словах инсайдера Джанлуки Ди Марцио об интересе клуба к российскому хавбеку "Аталанты" Алексею Миранчуку.
Как сообщал Ди Марцио, "россонери" направили клубу из Бергамо официальное предложение о трансфере полузащитника.
"Мы не проявляем интереса к Миранчуку. Это слухи", — сказал Массара для Sport24.
В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 6 матчей в составе "Аталанты".
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