В "Милане" высказались об интересе к Миранчуку

Теги аталантамиланалексей миранчук

В "Милане" высказались об интересе к МиранчукуФото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара высказался о словах инсайдера Джанлуки Ди Марцио об интересе клуба к российскому хавбеку "Аталанты" Алексею Миранчуку.

Как сообщал Ди Марцио, "россонери" направили клубу из Бергамо официальное предложение о трансфере полузащитника.

"Мы не проявляем интереса к Миранчуку. Это слухи", — сказал Массара для Sport24.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл 6 матчей в составе "Аталанты".

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