В "Милане" зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

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В "Милане" зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

Возобновление сезона в Серии А может оказаться под угрозой срыва из-за новых случаев заражения коронавирусом среди футболистов.

Накануне "Фиорентина" объявила о заболевании шести человек, в том числе трёх игроков, а "Сампдория" - о четырёх.

По информации журналиста Николо Скиры, в "Милане" также выявлены заражённые. Как минимум трое сдали положительный тест.

Имена инфицированных в стане "россонери" источник не назвал.

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