В "Милане" зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
Возобновление сезона в Серии А может оказаться под угрозой срыва из-за новых случаев заражения коронавирусом среди футболистов.
Накануне "Фиорентина" объявила о заболевании шести человек, в том числе трёх игроков, а "Сампдория" - о четырёх.
По информации журналиста Николо Скиры, в "Милане" также выявлены заражённые. Как минимум трое сдали положительный тест.
Имена инфицированных в стане "россонери" источник не назвал.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16