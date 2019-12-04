В Министерстве Российской Федерации поставили амбициозную задачу перед сборной России



Министр спорта России Павел Колобков заявил, что перед национальной российской командой поставлена задача войти в первую десятку рейтинга ФИФА

"Задача сборной России по футболу — войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА. Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается", - приводят слова Колобкова российские СМИ.

В данный момент сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. Россияне вышли на Евро-2020, где сыграют в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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