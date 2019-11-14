В Минспорта Ростовской области сообщили, сколько денег выделили "Ростову" в 2019 году

В пресс-службе Министерства спорта Ростовской области сообщили, что "Ростов" получает финансирование из бюджета области.

"В 2019 году футбольному клубу "Ростов" из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 миллионов рублей. Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части с затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях в игровом сезоне текущего года", - приводят заявление пресс-службы российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Ростов" из-за финансовых проблем не платит зарплаты футболистам и тренерам уже на протяжении трех месяцев. По словам главного тренера команды Валерия Карпина, у клуба накопились миллиардные долги. В связи с этим, в зимнее трансферное окно клуб могут покинуть Карпин и несколько ведущих игроков.

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