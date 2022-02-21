"В мире нет большего таланта": Хави высоко отозвался о Педри

Фото инстаграм Педри

Наставник "Барселоны" Хави дал мощную оценку потенциалу полузащитника своей команды Педри.

"В мире нет большего таланта, чем Педри. Он великолепен. Возможно, он лучший футболист на своей позиции в 19 лет. Я уверен в этом", - цитирует Хави твиттер журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что в прошлом году испанский хавбек стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

В текущем сезоне Педри сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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