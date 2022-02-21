"В мире нет большего таланта": Хави высоко отозвался о Педри

Теги барселонахавипедри

"В мире нет большего таланта": Хави высоко отозвался о Педри

Фото инстаграм Педри

Наставник "Барселоны" Хави дал мощную оценку потенциалу полузащитника своей команды Педри.

"В мире нет большего таланта, чем Педри. Он великолепен. Возможно, он лучший футболист на своей позиции в 19 лет. Я уверен в этом", - цитирует Хави твиттер журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что в прошлом году испанский хавбек стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

В текущем сезоне Педри сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Обамеянгу засчитали хет-трик в матче с "Валенсией". На него переписали гол Педри. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кунде сделал выбор между "Барселоной" и "Челси"

Кунде сделал выбор между "Барселоной" и "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов