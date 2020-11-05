В МЛС полевой игрок сделал сумасшедший сейв головой на линии ворот (видео)

Теги сиэттл саундерслос-анджелес гэлакси

В МЛС полевой игрок сделал сумасшедший сейв головой на линии ворот (видео)

Защитник "Сиэтл Саундерс" Алекс Ролдан эпично спас ворота своей команды в матче МЛС против "Лос-Анджелес Гэлакси".

24-летний американец помешал сопернику забить гол, отбив мяч головой в перекладину, совершив при этом эффектный прыжок.

Старания Ролдана не оказались напрасными - "Сиэтл Саундерс" вырвал ничью в игре в компенсированное ко второму тайму время.

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