В МЛС полевой игрок сделал сумасшедший сейв головой на линии ворот (видео)

Защитник "Сиэтл Саундерс" Алекс Ролдан эпично спас ворота своей команды в матче МЛС против "Лос-Анджелес Гэлакси".

24-летний американец помешал сопернику забить гол, отбив мяч головой в перекладину, совершив при этом эффектный прыжок.

WOW



Alex Roldan with an incredible diving stop to prevent a goal. #LAvSEA pic.twitter.com/8yP1vYh0ud — Major League Soccer (@MLS) November 5, 2020

Старания Ролдана не оказались напрасными - "Сиэтл Саундерс" вырвал ничью в игре в компенсированное ко второму тайму время.

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