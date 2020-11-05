В МЛС полевой игрок сделал сумасшедший сейв головой на линии ворот (видео)
Защитник "Сиэтл Саундерс" Алекс Ролдан эпично спас ворота своей команды в матче МЛС против "Лос-Анджелес Гэлакси".
24-летний американец помешал сопернику забить гол, отбив мяч головой в перекладину, совершив при этом эффектный прыжок.
WOW— Major League Soccer (@MLS) November 5, 2020
Alex Roldan with an incredible diving stop to prevent a goal. #LAvSEA pic.twitter.com/8yP1vYh0ud
Старания Ролдана не оказались напрасными - "Сиэтл Саундерс" вырвал ничью в игре в компенсированное ко второму тайму время.
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