В МЛС сообщили о возможных сроках возобновления чемпионата страны

Чемпионат Североамериканской футбольной лиги МЛС может быть возобновлен 10 мая, сообщает Yahoo.

По сведениям издания, руководство лиги будет следовать рекомендациям Центру по предупреждению и контролю заболеваний. Сейчас турнир приостановлен на 30 дней из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19. Команды успели провести всего два тура после начала сезона.

В данный момент в США официально диагностировано более семи тысяч заболеваний коронавирусом. Число умерших составляет около 100 человек.

Не пропустите: Хеведес раскритиковал отношение к эпидемии коронавируса в России. | http://soccernews.ru