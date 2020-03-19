В МЛС сообщили о возможных сроках возобновления чемпионата страны

1 Теги коронавирус

В МЛС сообщили о возможных сроках возобновления чемпионата страны

Чемпионат Североамериканской футбольной лиги МЛС может быть возобновлен 10 мая, сообщает Yahoo.

По сведениям издания, руководство лиги будет следовать рекомендациям Центру по предупреждению и контролю заболеваний. Сейчас турнир приостановлен на 30 дней из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19. Команды успели провести всего два тура после начала сезона.

В данный момент в США официально диагностировано более семи тысяч заболеваний коронавирусом. Число умерших составляет около 100 человек.

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