В МЛС установлен рекорд посещаемости

На матч МЛС "Аталанта Юнайтед" - "Лос-Анджелес Гэлакси" пришло рекордное количество болельщиков.Встреча закончилась в пользу хозяев встречи (3:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, на арену "Мерседес-Бенц Стэдиум" пришло 72 548 зрителей.

Прошлый рекорд также принадлежит "Аталанте". На финал прошлого сезона с "Портленд Тимберс" пришли 73 019 человек.

Не пропустите: Кавани высказался о своем будущем в ПСЖ| http://soccernews.ru