В МЛС зафиксирован первый случай заражения футболиста коронавирусом

Впервые коронавирусная инфекция диагностирована у игрока клуба МЛС.

Сообщается, что заболел футболист "Филадельфии Юнион", чьё имя не называется.

Клуб выпустил специальное заявление по этому поводу, в котором говорится, что заражённый спортсмен хорошо себя чувствует и соблюдает необходимые правила изоляции.

В США коронавирус выявлен у почти 217 тысяч человек, более 5 тысяч случаев привели к смерти пациентов.

Не пропустите: Экс-игрок сборной России рассказал о ситуации в США из-за коронавируса. | http://soccernews.ru