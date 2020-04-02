В МЛС зафиксирован первый случай заражения футболиста коронавирусом

Теги филадельфия юнионкоронавирус

В МЛС зафиксирован первый случай заражения футболиста коронавирусом

Впервые коронавирусная инфекция диагностирована у игрока клуба МЛС.

Сообщается, что заболел футболист "Филадельфии Юнион", чьё имя не называется.

Клуб выпустил специальное заявление по этому поводу, в котором говорится, что заражённый спортсмен хорошо себя чувствует и соблюдает необходимые правила изоляции.

В США коронавирус выявлен у почти 217 тысяч человек, более 5 тысяч случаев привели к смерти пациентов.

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