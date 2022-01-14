В Модриче заинтересован два топ-клуба
Фото: инстаграм Модрича\Автор неизвестен
В хорватском хавбеке мадридского "Реала" Луке Модриче заинтересован "Манчестер Сити" и "Милан", сообщает El Nacional.
По информации источника, оба клуба намерены подписать хорвата на правах свободного агента уже летом, так как нынешний контракт игрока рассчитан до конца сезона.
Ранее испанские СМИ сообщали, что Модрич уже договорился о новом контракте с королевским клубом, который будет рассчитан до 2023 года, хорват согласился пойти на понижение зарплаты в размере 10%. Ранее сам футболист публично заявлял, что хочет завершить карьеру именно в "Реале".
В нынешнем сезоне Модрич сыграл 20 матчей, в которых отдал пять ассистов.
Также не пропустите: "Бавария" подписала корейского таланта. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Артета поделился мнением о частых удалениях Гранита Джаки
-
Аллегри высказался о ситуации с контрактом Дибалы
-
Холанд сказал Райоле устроить трансфер в "Реал"
-
"Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в приглашении Симоне Индзаги
-
ЦСКА согласовал аренду Языджи
-
В Модриче заинтересован два топ-клуба
-
"Бавария" подписала корейского таланта
-
"Барселона" отказалась от Мораты ради Холанда
-
"Дженоа" арендовала защитника "Ромы"
-
Появился новый претендент на пост главного тренера сборной Польши
-
1
Гари Невилл собирается баллотироваться на пост мэра Манчестера
-
Месси и Доннарумма перешли в ПСЖ без одобрения Почеттино
-
"Милан" надолго потерял Томори
-
"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба
-
Сенегал и Гвинея расписали безголевую ничью на Кубке Африки
-
В "Спартаке" ярко высказались о доминировании "Зенита" в РПЛ
-
Гвардиола второй месяц подряд признан лучшим тренером АПЛ
-
1
ПСЖ опубликовал заявление о состоянии здоровья Месси
-
Семак впервые высказался о переходе Сергеева в "Зенит"
-
Четыре защитника "Челси" пропустят матч с "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18