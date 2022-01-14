В Модриче заинтересован два топ-клуба

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В Модриче заинтересован два топ-клуба

Фото: инстаграм Модрича\Автор неизвестен

В хорватском хавбеке мадридского "Реала" Луке Модриче заинтересован "Манчестер Сити" и "Милан", сообщает El Nacional.

По информации источника, оба клуба намерены подписать хорвата на правах свободного агента уже летом, так как нынешний контракт игрока рассчитан до конца сезона.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Модрич уже договорился о новом контракте с королевским клубом, который будет рассчитан до 2023 года, хорват согласился пойти на понижение зарплаты в размере 10%. Ранее сам футболист публично заявлял, что хочет завершить карьеру именно в "Реале".

В нынешнем сезоне Модрич сыграл 20 матчей, в которых отдал пять ассистов.

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