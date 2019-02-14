В моей карьере были сотни более сложных ситуаций: Слуцкий мощно высказался о результатах "Витесса"
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что спокойно относится к тому, что у команды сейчас не самое лучшее время. Об этом сообщает Omroep Gelderland.
"В моей карьере были сотни более сложных ситуаций, чем эта. Никакой паники. Какие для этого могут быть предпосылки? Я же не 16-летняя девушка. Я доверяю своей команде. У нас очень хороший коллектив. Мы должны улучшить наши последние результаты", - отметил тренер.
На данный момент "Витесс" располагается на 5 строчке чемпионата Голландии, набрав 30 очков. Команде удалось выиграть лишь в 1 матче из 5 последних.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|21
|56
|2
|Аякс
|21
|50
|3
|Фейеноорд
|21
|42
|4
|АЗ
|21
|37
|5
|Витесс
|21
|30
|6
|Утрехт
|21
|29
|7
|ВВВ Венло
|21
|29
|8
|Хераклес
|21
|29
|9
|Фортунна Ситтард
|21
|26
|10
|Виллем II
|21
|25
|11
|Зволле
|21
|25
|12
|Гронинген
|21
|24
|13
|АДО Ден Хааг
|21
|24
|14
|Эммен
|21
|24
|15
|Херенвен
|21
|23
|16
|Эксельсиор
|21
|22
|17
|Де Графсхап
|21
|18
|18
|НАК Бреда
|21
|16