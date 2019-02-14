В моей карьере были сотни более сложных ситуаций: Слуцкий мощно высказался о результатах "Витесса"

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что спокойно относится к тому, что у команды сейчас не самое лучшее время. Об этом сообщает Omroep Gelderland.

"В моей карьере были сотни более сложных ситуаций, чем эта. Никакой паники. Какие для этого могут быть предпосылки? Я же не 16-летняя девушка. Я доверяю своей команде. У нас очень хороший коллектив. Мы должны улучшить наши последние результаты", - отметил тренер.

На данный момент "Витесс" располагается на 5 строчке чемпионата Голландии, набрав 30 очков. Команде удалось выиграть лишь в 1 матче из 5 последних.

Читайте также: Слуцкий сделал заявление после ничьей с худшей командой Эредивизии| http://soccernews.ru