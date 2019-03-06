В "Мольде" надеются на возвращение Сульшера

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

В "Мольде" надеются на возвращение Сульшера

Исполнительный директор "Мольде" Ойстейн Неерланд заявил, что клуб надеется на то, что Уле-Гуннар Сульшер вернется летом в команду. На данный момент норвежский специалист возглавляет "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Goal.

"Зимой мы заключили новый контакт с Сульшером до конца сезона 2021. Сейчас он работает в "МЮ", но до лета. Потом он планирует вернутся в "Мольде", - сказал Неерланд. 

Напомним, норвежец возглавил английский клуб после того, как уволили Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера команда 10 раз выиграла в АПЛ.

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