В "Мольде" надеются на возвращение Сульшера

Исполнительный директор "Мольде" Ойстейн Неерланд заявил, что клуб надеется на то, что Уле-Гуннар Сульшер вернется летом в команду. На данный момент норвежский специалист возглавляет "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Goal.

"Зимой мы заключили новый контакт с Сульшером до конца сезона 2021. Сейчас он работает в "МЮ", но до лета. Потом он планирует вернутся в "Мольде", - сказал Неерланд.

Напомним, норвежец возглавил английский клуб после того, как уволили Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера команда 10 раз выиграла в АПЛ.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Ювентуса"| http://soccernews.ru