В молодежном первенстве ЦСКА забил "Ахмату" 8 голов
Фото: Твиттер @pfc_cska
Сегодня состоялся очередной матч молодежного первенства России. ЦСКА в рамках 21 тура принимал дома "Ахмат" и нанес сопернику сокрушительное поражение со счетом 8:1.
Победа позволила лидеру турнира набрать 55 очков и закрепиться на первой строчке таблицы. Отставание "Краснодара" составляет 2 балла, питерский "Зенит" находится на третьем месте с 53 набранными очками.
ЦСКА-м - "Ахмат"-м 8:1 (3:1)
Голы: Яковлев, 4 (1:0); Яковлев, 9 (2:0); Садулаев, 15 (2:1); Крачковский, 37 (3:1); Ермаков, 68 (4:1); Каптилович, 70 (5:1); Сливин, 82 (6:1); Савинов, 85 (7:1); Мунаев, 90+1 (8:1).
Удаление: Хинтба, 84 (Ахмат).
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|Челси
|27
|44
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
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|Эвертон
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|36
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
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