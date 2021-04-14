В молодежном первенстве ЦСКА забил "Ахмату" 8 голов

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В молодежном первенстве ЦСКА забил "Ахмату" 8 головФото: Твиттер @pfc_cska
Сегодня состоялся очередной матч молодежного первенства России. ЦСКА в рамках 21 тура принимал дома "Ахмат" и нанес сопернику сокрушительное поражение со счетом 8:1.

Победа позволила лидеру турнира набрать 55 очков и закрепиться на первой строчке таблицы. Отставание "Краснодара" составляет 2 балла, питерский "Зенит" находится на третьем месте с 53 набранными очками.

ЦСКА-м  - "Ахмат"-м 8:1 (3:1)

Голы: Яковлев, 4 (1:0); Яковлев, 9 (2:0); Садулаев, 15 (2:1); Крачковский, 37 (3:1); Ермаков, 68 (4:1); Каптилович, 70 (5:1); Сливин, 82 (6:1); Савинов, 85 (7:1); Мунаев, 90+1 (8:1).
Удаление: Хинтба, 84 (Ахмат).

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