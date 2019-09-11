В Монако арестовали агента Куртуа

Теги реал мадридтибо куртуабельгия

В Монако арестовали агента Куртуа

Кристоф Хенротай, агент вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа, имеет проблемы с законом.

Как сообщает RTBF, Хенротая арестовали в Монако по подозрению в коррупции и отмывании денег на трансферах футболистов.

Сейчас агент даёт показания полицейским. Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила задержание, но давать другие комментарии отказалась.

Не пропустите: Варан высказался о конкуренции в "Реале" между Ареоля и Куртуа. | http://soccernews.ru
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