В Монако арестовали агента Куртуа
Кристоф Хенротай, агент вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа, имеет проблемы с законом.
Как сообщает RTBF, Хенротая арестовали в Монако по подозрению в коррупции и отмывании денег на трансферах футболистов.
Сейчас агент даёт показания полицейским. Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила задержание, но давать другие комментарии отказалась.
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|Антверпен
|4
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|4
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