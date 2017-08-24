В Монако "Барселона" проведет переговоры по Коутиньо и Дембеле

Сегодня в Монако каталонская "Барселона" проведет переговоры по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и вингеру дортмундской "Боруссии" Усману Дембеле.

Как информирует El Mundo Deportivo, президент "сине-гранатовых" Жозеп Мария Бартомеу намерен воспользоваться тем, что в четверг представители "красных" и "шмелей" посетят жеребьевку группового этапа Лиги Чемпионов, и предпринять одну из последних попыток заполучить главные трансферные цели для своего клуба.

Напомним, "Шальке" предложил "Барселоне" купить Горетцку. | soccernews.ru