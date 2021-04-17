В "Монако" Головина произошла вспышка коронавируса

Теги монакокоронавирус

В "Монако" Головина произошла вспышка коронавируса

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Сразу четыре игрока "Монако" заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

Имена заразившихся не разглашаются, но среди них точно нет российского полузащитника Александра Головина, так как он попал в заявку команды на матч 33-го тура чемпионата Франции с "Бордо" (18 апреля).

24-летний Головин в этом сезоне провел за "Монако" 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

"Монако" занимает третье место и на пять очков отстает от лидирующего "Лилля", но имеет один матч в запасе.

Не пропустите: Головин оценил свою игру в матче чемпионата Франции с "Дижоном". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 апреля

Главные новости дня: 17 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов