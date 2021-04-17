В "Монако" Головина произошла вспышка коронавируса
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
Сразу четыре игрока "Монако" заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
Имена заразившихся не разглашаются, но среди них точно нет российского полузащитника Александра Головина, так как он попал в заявку команды на матч 33-го тура чемпионата Франции с "Бордо" (18 апреля).
24-летний Головин в этом сезоне провел за "Монако" 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
"Монако" занимает третье место и на пять очков отстает от лидирующего "Лилля", но имеет один матч в запасе.
Не пропустите: Головин оценил свою игру в матче чемпионата Франции с "Дижоном". | http://soccernews.ru
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