В "Монако" исключили подписание Роналду

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В "Монако" исключили подписание Роналду

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Генеральный директор "Монако" Олег Петров опроверг слухи о возможном переходе в команду форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Ранее СМИ писали, что португалец встречался с владельцем французского клуба Дмитрием Рыболовлевым.

"Роналду? Думаю, наша стратегия отличается от стратегии ПСЖ", - цитирует Петрова RTL.

В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах в составе "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

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