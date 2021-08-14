В "Монако" исключили подписание Роналду
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Генеральный директор "Монако" Олег Петров опроверг слухи о возможном переходе в команду форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Ранее СМИ писали, что португалец встречался с владельцем французского клуба Дмитрием Рыболовлевым.
"Роналду? Думаю, наша стратегия отличается от стратегии ПСЖ", - цитирует Петрова RTL.
В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах в составе "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.
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|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17