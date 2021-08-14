В "Монако" исключили подписание Роналду

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Генеральный директор "Монако" Олег Петров опроверг слухи о возможном переходе в команду форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Ранее СМИ писали, что португалец встречался с владельцем французского клуба Дмитрием Рыболовлевым.

"Роналду? Думаю, наша стратегия отличается от стратегии ПСЖ", - цитирует Петрова RTL.

В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах в составе "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

Не пропустите: "Монако" теряет Головина. | http://soccernews.ru