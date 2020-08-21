В "Монако" обнаружен инфицированный коронавирусом футболист

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в клубах французской Лиги 1.

Очередной жертвой второй волны COVID-19 стал "Монако".

Пресс-служба монегасков отчиталась, что один из футболистов оказался инфицированным, но его имя называть не стала.

Напомним, что в воскресенье "Монако" должен стартовать в Лиге 1 матчем с "Реймсом", проведение которого теперь находится под вопросом.

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