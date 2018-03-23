В "Монако" опровергли слухи, что Рыболовлев может продать клуб
В "Монако" опровергли информацию, согласно которой владелец Дмитрий Рыболовлев может продать клуб.
"По поводу слухов о футбольном клубе "Монако", появившихся в СМИ в последние дни. Клуб заявляет, что в настоящий момент не ведётся никаких переговоров ни о продаже "Монако", ни о покупке "Милана". Президент Дмитрий Рыболовлев счастлив, что развивает этот проект в течение семи лет. Цель настоящего и будущего неизменно связана с молодыми талантливыми игроками, развитием современной инфраструктуры, а также со стремлением завоёвывать новые награды. Факты важнее слухов. Клуб в целом сегодня нацелен на финал Кубка лиги и борьбу за квалификацию в Лигу Чемпионов" - говорится в заявлении вице-президента монегасков Вадима Васильева, опубликованном на официальном сайте клуба.
Ранее сообщалось, что у Рыболовлева есть предложение по продаже "Монако" в размере 500 миллионов евро. Также отмечалось, что на вырученные деньги российский бизнесмен может купить "Милан". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|30
|59
|4
|Лион
|30
|57
|5
|Ренн
|30
|45
|6
|Нант
|30
|44
|7
|Монпелье
|30
|42
|8
|Ницца
|30
|42
|9
|Сент-Этьен
|30
|39
|10
|Дижон
|30
|38
|11
|Бордо
|30
|37
|12
|Анжер
|31
|35
|13
|ФК Кан
|30
|35
|14
|Генгам
|30
|35
|15
|Страсбур
|30
|32
|16
|Амьен
|30
|31
|17
|Тулуза
|30
|30
|18
|Труа
|30
|29
|19
|Лилль
|30
|28
|20
|Метц
|30
|21