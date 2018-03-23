В "Монако" опровергли слухи, что Рыболовлев может продать клуб

В "Монако" опровергли информацию, согласно которой владелец Дмитрий Рыболовлев может продать клуб.

"По поводу слухов о футбольном клубе "Монако", появившихся в СМИ в последние дни. Клуб заявляет, что в настоящий момент не ведётся никаких переговоров ни о продаже "Монако", ни о покупке "Милана". Президент Дмитрий Рыболовлев счастлив, что развивает этот проект в течение семи лет. Цель настоящего и будущего неизменно связана с молодыми талантливыми игроками, развитием современной инфраструктуры, а также со стремлением завоёвывать новые награды. Факты важнее слухов. Клуб в целом сегодня нацелен на финал Кубка лиги и борьбу за квалификацию в Лигу Чемпионов" - говорится в заявлении вице-президента монегасков Вадима Васильева, опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что у Рыболовлева есть предложение по продаже "Монако" в размере 500 миллионов евро. Также отмечалось, что на вырученные деньги российский бизнесмен может купить "Милан". | http://soccernews.ru